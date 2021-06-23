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Пиоли намерен переманить форварда сборной Италии в «Милан»

26-летний нападающий «Сассуоло» может сменить клубную прописку


Футбол Серия А (Италия)
11:54
Пиоли намерен переманить форварда сборной Италии в «Милан»
Доменико Берарди / Фото - chiesaditotti
В Серии А появился претендент на нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди

Как сообщает Sportitalia, в услугах 26-летнего игрока сборной Италии заинтересован «Милан».

Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли является инициатором приглашения форварда. Тренер уже обратился с просьбой о покупке Берарди к боссам «Милана».

Что касается «Сассуоло», то руководство не планирует удерживать нападающего. Клуб готов расстаться с Доменико, если за него предложат порядка 40 миллионов евро.

В минувшем Берарди сыграл 30 матчей за «Сассуоло», в его активе 17 голов и 8 результативных передач. На Евро-2020 форвард провел два поединка и оформил 2 ассиста. 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в услугах Берарди.
Владимир Кириченко
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Теги

Милан Стефано Пиоли Доменико Берарди Сассуоло сборная Италии (футбол)

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