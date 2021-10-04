Пиоли – о победе над «Аталантой»: «Мы прогрессируем»

Стефано Пиоли / Фото: Twitter

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказалс6я о победе над «Аталантой» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Аталанта» всегда доставляла нам большие проблемы в последние годы и тоже хорошо выступает в Лиге чемпионов. И то, что мы не уступили им и победили, показывает: мы реально прогрессируем.

Я тоже прибавил, как и команда, спасибо ей, а также руководству клуба, которое меня поддерживало. Когда все на одной волне, работается легче.

Впрочем, впереди еще долгий путь, и мы должны оставаться скромными, потому что битва еще не окончена. В то же время хорошо быть на волне энтузиазма, и я хочу, чтобы наши игроки поверили в свое превосходство над остальными. Но им нужно доказывать это в каждом матче».