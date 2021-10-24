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Пиоли – о победе над «Болоньей»: «Мы посчитали, что игра окончена, когда были в большинстве и вели 2:0»

«Милан» пропустил дважды от команды, что была вдесятером
Футбол Серия А (Италия)
07:51
Пиоли – о победе над «Болоньей»: «Мы посчитали, что игра окончена, когда были в большинстве и вели 2:0»
Стефано Пиоли / Фото: пресс-служба Милана

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе над «Болоньей» (4:2) в матче 9-го тура Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Нам было тяжело, мы совершили ошибку, посчитав, что игра окончена, когда играли в большинстве и вели 2:0. Когда ты бросаешь играть, случиться может что угодно. К счастью, мы нашли в себе силы снова начать играть и добиться победы.

То, что соперник остался вдевятером, повлияло на нас, мы действовали слишком несдержанно. И когда Ибрагимович и Жиру стали играть вместе, мы сбились на безадресные навесы.

Мы должны были контролировать игру, когда вели в счете, но мы неправильно подошли к делу. Но за счет характера мы пошли вперед, за победой, мы верили в себя до конца.

Это очень важная победа. Мы знаем, что после Лиги чемпионов тяжело играть против команд, готовившихся к матчу целую неделю, но мы вынесем урок из этого»


Турнирная таблица Серии А.

Петр Приходько
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Стефано Пиоли Милан Болонья

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