Два удаления и автогол Ибрагимовича. «Милан» в сумасшедшем матче переиграл «Болонью»
Пиоли – о победе над «Болоньей»: «Мы посчитали, что игра окончена, когда были в большинстве и вели 2:0»
«Милан» пропустил дважды от команды, что была вдесятером
07:51
Стефано Пиоли / Фото: пресс-служба Милана
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе над «Болоньей» (4:2) в матче 9-го тура Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Нам было тяжело, мы совершили ошибку, посчитав, что игра окончена, когда играли в большинстве и вели 2:0. Когда ты бросаешь играть, случиться может что угодно. К счастью, мы нашли в себе силы снова начать играть и добиться победы.
То, что соперник остался вдевятером, повлияло на нас, мы действовали слишком несдержанно. И когда Ибрагимович и Жиру стали играть вместе, мы сбились на безадресные навесы.
Мы должны были контролировать игру, когда вели в счете, но мы неправильно подошли к делу. Но за счет характера мы пошли вперед, за победой, мы верили в себя до конца.
Это очень важная победа. Мы знаем, что после Лиги чемпионов тяжело играть против команд, готовившихся к матчу целую неделю, но мы вынесем урок из этого»
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