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Пиоли рассказал, чего пожелал Шевченко

«Милан» итальянского специалиста разгромил «Дженоа» украинского
Футбол Серия А (Италия)
17:45
Пиоли рассказал, чего пожелал Шевченко
Шевченко и Пиоли / Фото - ФК Милан

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в эфире YouTube-канала «PRESSING» высказался по поводу разгрома «Дженоа» в матче 15-го тура Серии А (3:0). Также специалист рассказал о своем разговоре с наставником соперника Андреем Шевченко.

Матч не был легким. Мы играли достаточно интенсивно, качественно и контролировали полностью всю встречу.

Шевченко очень интеллигентный. Он был сильным футболистом и создал историю «Милана».

Как тренер он также хорошо работает. Он провел хорошую работу в сборной Украины. Пожелал, чтобы у него все получилось в «Дженоа». Мне нравится его работа.

Напомним, «Дженоа» пока не забил ни одного мяча при Шевченко.

Сергей Стаднюк
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Андрей Шевченко Дженоа Стефано Пиоли Милан

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