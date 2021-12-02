Пиоли рассказал, чего пожелал Шевченко

Шевченко и Пиоли / Фото - ФК Милан

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в эфире YouTube-канала «PRESSING» высказался по поводу разгрома «Дженоа» в матче 15-го тура Серии А (3:0). Также специалист рассказал о своем разговоре с наставником соперника Андреем Шевченко.

Шевченко очень интеллигентный. Он был сильным футболистом и создал историю «Милана».

Как тренер он также хорошо работает. Он провел хорошую работу в сборной Украины. Пожелал, чтобы у него все получилось в «Дженоа». Мне нравится его работа.