Шевченко разъяснил ситуацию с возможным трансфером Ярмоленко в «Дженоа»
Пиоли рассказал, чего пожелал Шевченко
«Милан» итальянского специалиста разгромил «Дженоа» украинского
17:45
Шевченко и Пиоли / Фото - ФК Милан
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в эфире YouTube-канала «PRESSING» высказался по поводу разгрома «Дженоа» в матче 15-го тура Серии А (3:0). Также специалист рассказал о своем разговоре с наставником соперника Андреем Шевченко.
Матч не был легким. Мы играли достаточно интенсивно, качественно и контролировали полностью всю встречу.
Шевченко очень интеллигентный. Он был сильным футболистом и создал историю «Милана».
Как тренер он также хорошо работает. Он провел хорошую работу в сборной Украины. Пожелал, чтобы у него все получилось в «Дженоа». Мне нравится его работа.
Напомним, «Дженоа» пока не забил ни одного мяча при Шевченко.
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