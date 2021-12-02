«Нужно немного удачи». При Шевченко «Дженоа» еще не забил ни одного мяча

«Грифоны» взяли одно очко в трех матчах

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко после поражения от «Милана» (0:3) прокомментировал для клубной пресс-службы непростой старт у руля «грифонов»:

«Сейчас сложный момент, но мы это преодолеем, хотя впереди нас ждет дерби с «Сампдорией», «Ювентус», «Лацио» и «Аталанта». Команда старалась, и ей не повезло забить, а «Милан» смог отличиться: второй гол стал для нас ударом. 0 голов в 3 играх? Нужно немного удачи, на этот раз Меньян был очень хорош. Давайте продолжим наш путь».

При Шевченко команда пока что лишь один раз взяла очки – сыграла в «сухую» ничью с «Удинезе».

Ранее специалист рассказал, что его подопечным было сложно показывать свой футбол против такой великой команды как «Милан».