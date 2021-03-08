Пирло: «Впервые мне довелось работать с полной обоймой игроков»
«Ювентус» избавился от кадровых проблем перед ответным матчем с «Порту»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Встреча состоится 9 марта. Слова специалиста передает официальный сайт UEFA.
Мы в полной мере понимаем красоту и ответственность игр в Лиге чемпионов. У этих матчей совсем иная энергетика, но относиться к ним надо, как любым другим важным матчам.
Счет оставляет интригу предельно открытой. Надо сыграть с головой, чтобы завершить матч с тем результатом, что выведет в следующий раунд. Завтра будет определяющая для нас игра в Лиге чемпионов.
Мы должны грамотно сыграть с точки зрения техники, поскольку нам будет противостоять плотно обороняющийся соперник. Он не оставляет свободных зон между линиями и время на раздумья. Потребуется вся наша техника и терпение.
Парни, продолжающие восстановление, тренировались вместе с нами. Впервые у меня была полная общая группа, если не считать Маттейса де Лигта, который ограничился разминкой. Остальные в строю, пусть некоторые и не готовы нас сто процентов.
Ранее Пирло объяснил, почему Криштиану Роналду не вышел в старте на матч с «Лацио».
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