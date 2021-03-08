Пирло: «Впервые мне довелось работать с полной обоймой игроков»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». Встреча состоится 9 марта. Слова специалиста передает официальный сайт UEFA.

Счет оставляет интригу предельно открытой. Надо сыграть с головой, чтобы завершить матч с тем результатом, что выведет в следующий раунд. Завтра будет определяющая для нас игра в Лиге чемпионов.

Мы должны грамотно сыграть с точки зрения техники, поскольку нам будет противостоять плотно обороняющийся соперник. Он не оставляет свободных зон между линиями и время на раздумья. Потребуется вся наша техника и терпение.

Парни, продолжающие восстановление, тренировались вместе с нами. Впервые у меня была полная общая группа, если не считать Маттейса де Лигта, который ограничился разминкой. Остальные в строю, пусть некоторые и не готовы нас сто процентов.