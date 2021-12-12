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Плохие новости для украинцев. Ярмоленко – в запасе «Вест Хэма», Малиновский – дисквалифицирован

Ни один из двух лидеров сборной Украины не проведет полный матч в своем чемпионате
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:27
Плохие новости для украинцев. Ярмоленко – в запасе «Вест Хэма», Малиновский – дисквалифицирован

«Аталанта» и «Вест Хэм» проведут календарные матчи своих чемпионатов против «Вероны» и «Бернли» соответственно. Стартовый свисток в обеих встречах прозвучит в 16:00 по Киеву.

Примечательно, что ни один из игроков сборной Украины не выйдет в стартовых составах. Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко остался в запасе. А хавбек бергамасков Руслан Малиновский и вовсе не попал в заявку. Причина – перебор желтых карточек.

Напомним, в заключительном для «Аталанты» матче Лиги чемпионов против Вильярреала Малиновский отличился голом.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Аталанта Верона Вест Хэм Бернли

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