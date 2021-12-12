Ярмоленко нужно бежать из «Вест Хэма». Мойес и так почти не дает украинцу времени, а тут еще и раскритиковал его
Плохие новости для украинцев. Ярмоленко – в запасе «Вест Хэма», Малиновский – дисквалифицирован
Ни один из двух лидеров сборной Украины не проведет полный матч в своем чемпионате
15:27
«Аталанта» и «Вест Хэм» проведут календарные матчи своих чемпионатов против «Вероны» и «Бернли» соответственно. Стартовый свисток в обеих встречах прозвучит в 16:00 по Киеву.
Примечательно, что ни один из игроков сборной Украины не выйдет в стартовых составах. Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко остался в запасе. А хавбек бергамасков Руслан Малиновский и вовсе не попал в заявку. Причина – перебор желтых карточек.
Our team to face Burnley...— West Ham United (@WestHam) December 12, 2021
COME ON YOU IRONS!!!@betway | #BURWHU pic.twitter.com/QIKi6gHGfo
Напомним, в заключительном для «Аталанты» матче Лиги чемпионов против Вильярреала Малиновский отличился голом.
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