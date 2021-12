Плохие новости для украинцев. Ярмоленко – в запасе «Вест Хэма», Малиновский – дисквалифицирован

«Аталанта» и «Вест Хэм» проведут календарные матчи своих чемпионатов против «Вероны» и «Бернли» соответственно. Стартовый свисток в обеих встречах прозвучит в 16:00 по Киеву.

Примечательно, что ни один из игроков сборной Украины не выйдет в стартовых составах. Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко остался в запасе. А хавбек бергамасков Руслан Малиновский и вовсе не попал в заявку. Причина – перебор желтых карточек.

Our team to face Burnley...



COME ON YOU IRONS!!!@betway | #BURWHU pic.twitter.com/QIKi6gHGfo