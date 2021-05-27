Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Плюс один. Вслед за Коваленко не сыграет на Евро-2020 и Коноплянка

Хавбек «Шахтера» продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы
Футбол Сборная Украины
15:34
Плюс один. Вслед за Коваленко не сыграет на Евро-2020 и Коноплянка
Евгений Коноплянка / Фото - footboom
31-летний полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка не успеет восстановиться после мышечной травмы перед Евро-2020, из-за чего его присутствие в финальной заявке на континентальный форум было исключено.

В минувшем сезоне Коноплянка сыграл лишь 14 матчей за «горняков», в которых не отличался результативными действиями.

Напомним, что ближайший контрольный поединок сборной Украины запланирован на 3 июня против Северной Ирландии.

Ранее стало известно, что хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко из-за травмы также не сыграет на Евро-2020.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Коноплянка

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных
Аналитика
Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных
Футбол Сборная Украины
17:32
Стало известно, когда Коноплянка сможет приступить к тренировкам со сборной
Стало известно, когда Коноплянка сможет приступить к тренировкам со сборной
Футбол Сборная Украины
16 мая 17:43
Шевченко решил включить Коноплянку в расширенный список сборной
Шевченко решил включить Коноплянку в расширенный список сборной
Футбол Сборная Украины
1 мая 17:41

Новости: Футбол

«Челси» намерен переманить Доннарумму в свои ряды
«Челси» намерен переманить Доннарумму в свои ряды
Премьер-Лига (Англия)
17:56
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Украинские легионеры
17:40
Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных
Аналитика
Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных
Сборная Украины
17:32
Официально. «Милан» подписал контракт с Меньяном
Официально. «Милан» подписал контракт с Меньяном
Серия А (Италия)
17:32
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
Первая лига
17:29
Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Украинская Премьер-лига
17:23
Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»
Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»
Премьер-Лига (Англия)
17:22
Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Серия А (Италия)
17:14
Томори останется в «Милане»
Томори останется в «Милане»
Серия А (Италия)
17:08
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости