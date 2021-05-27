Стало известно, когда Коноплянка сможет приступить к тренировкам со сборной
Плюс один. Вслед за Коваленко не сыграет на Евро-2020 и Коноплянка
Хавбек «Шахтера» продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы
15:34
Евгений Коноплянка / Фото - footboom31-летний полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка не успеет восстановиться после мышечной травмы перед Евро-2020, из-за чего его присутствие в финальной заявке на континентальный форум было исключено.
В минувшем сезоне Коноплянка сыграл лишь 14 матчей за «горняков», в которых не отличался результативными действиями.
Напомним, что ближайший контрольный поединок сборной Украины запланирован на 3 июня против Северной Ирландии.
Ранее стало известно, что хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко из-за травмы также не сыграет на Евро-2020.
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