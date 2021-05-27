Плюс один. Вслед за Коваленко не сыграет на Евро-2020 и Коноплянка

Хавбек «Шахтера» продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы



Евгений Коноплянка / Фото - footboom

31-летний полузащитник «Шахтера»не успеет восстановиться после мышечной травмы перед Евро-2020, из-за чего его присутствие в финальной заявке на континентальный форум было исключено.В минувшем сезоне Коноплянка сыграл лишь 14 матчей за «горняков», в которых не отличался результативными действиями.Напомним, что ближайший контрольный поединок сборной Украины запланирован на 3 июня против Северной Ирландии.Ранее стало известно, что хавбек «Аталанты»