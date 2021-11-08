По старой памяти. Для Шевченко в «Дженоа» могут приобрести Зинченко и Миколенко

Также в списке вингеры двух бывших клубов специалиста

Миколенко и Зинченко / Фото - Getty Images

Новоиспеченному главному тренеру «Дженоа» Андрею Шевченко пообещали усиление состава. Об этом сообщает Secolo XIX.

По информации источника, нынешний ростер будет несколько разгружен. Так как новое руководство считает его раздутым.

Кроме того, озвучены главные транферные цели «Дженоа». Ими являются защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и вингер «Челси» Кристиан Пулишич.

Отмечается также, что специалист не намерен отходить от привычной для себя схемы 4-3-3. В числе потенциальных покупок фигурируют помимо прочих хавбек «Милана» Саму Кастильехо и защитник «Динамо» Виталий Миколенко.

Ранее сообщалось, что приход Шевченко в «Дженоа» связан с Сильвио Берлускони.