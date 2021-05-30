Победа «Челси» в Лиге чемпионов – дежавю. 9 лет назад мы уже видели этот сценарий

На «синих» снова никто не ставил, а они совершили подвиг

Мнение

Фото: Twitter Челси

Безумно сложный сезон для «Челси» завершен триумфально. Команда сумела достичь золотой вершины в европейском футболе тогда, когда практически все факторы были против этого.

Европейский триумф «Челси» – не новая история. Прокручивая в голове события, которые происходили с лондонским клубом по ходу сезона, создается впечатление, что похожий сценарий мы уже где-то видели. И это правда, ведь путь «Челси» к титулу в Лиге чемпионов 9-летней давности очень схож с тем, который команда прошла сейчас.

Провальный старт сезона, смена тренера

Грандиозная закупка от Абрамовича в начале сезона не спасла Фрэнка Лэмпарда от отставки в его средине. Большие провалы и серии из неудачных матчей у «синих» пошли ближе к середине сезона, после чего Роман Абрамович не выдержал и Лэмпард, который не сумел справиться с давлением на всех фронтах и превратить набор звездных футболистов в команду (а также инвертировать новичков в структуру игры команды), был отправлен в отставку. На его место пришел Томас Тухель, который полностью реанимировал сезон для «синих».

В сезоне 2011/12 мы видели похожую ситуацию. Андре-Виллаш Боаш, правда, был уволен позже, в марте 2012-го (тогда как Лэмпард в январе, в самый разгар сезона), а на его место пришел Роберто ди Маттео, который на то время был ноунеймом в плане тренерского опыта. Все случилось так, как и сейчас: с новым тренером «Челси» пришел к неожиданному триумфу в ЛЧ. Только вот финиш в АПЛ в 2012-м был хуже, чем сейчас. Тогда «Челси» завершил сезон на 6-м месте, а сейчас – на 4-м.

Новый тренер – без особых достижений в Европе

Как Роберто ди Маттео на то время, так и Томас Тухель сейчас не имели особых тренерских достижений. Конечно, у немецкого наставника были внутренние победы с ПСЖ во Франции (что вряд ли может кого-то удивить, учитывая финансовые возможности парижан), и выигрыш Кубка Германии с дортмундской «Боруссией», но эти достижения не стоят в один ряд с количеством и престижностью титулов акул тренерского цеха (Анчелотти, Моуриньо, Гвардиола или Зидан). В целом, «Челси» в двух случаях выиграл Лигу чемпионов без именитого наставника. При всем уважении к Тухелю, он совсем недавно стал известным футбольной публике, а с Ди Маттео в этом плане и так все было понятно.

«Челси» и близко не считался фаворитом на победу в ЛЧ по ходу сезона

На «синих» никто не ставил ни тогда, ни сейчас. Вам бы рассмеялись в лицо, если бы вы сказали в середине нынешнего сезона, что «Челси» способен выиграть Лигу чемпионов. Что в 2012-м, что в 2021-м. Как раз «Манчестер Сити» сейчас и считался главным фаворитом на победу в ЛЧ в современных реалиях. «Ливерпуль», ПСЖ, «Бавария», «Реал», «Барселона» «Ювентус». «Челси» не ставили в один ряд с этими командами в нынешнем сезоне, как и команду Ди Маттео всерьез не воспринимали в 2012-м и ждали, когда уже этот автобус вылетит.



Даже накануне финала триумф «Манчестер Сити» (как и «Баварии» в 2012-м) казался логичным и закономерным. Даже с учетом того, что «Челси» в полуфинале прошел «Реал» (а в 2012-м – грозную «Барселону»).

Проход испанского гранда в полуфинале

Весомым шагом к титулу как тогда, так и сейчас, был проход испанского тяжеловеса в 1/2 финала. Примечательно, что в нынешнем розыгрыше ЛЧ «Челси» прошел даже двух таких (в 1/8 выбил из турнира «Атлетико»). Опять-таки, в противостояниях с «Барселоной» тогда и «Реалом» сейчас преимущество «Челси» не отдавал никто. Стоит лишь отметить разницу в игре команды образца 2012-го года и сейчас. Смотря правде в глаза, в 2012-м «Челси» везло. Сейчас у команды была более поставленная игра, что явно выражалось в ответном матче с «Реалом» в Лондоне. «Ответка» же с «Барселоной» в 2012-м была откровенным автобусом в исполнении подопечных Ди Маттео.

Огорчение Гвардиолы

Прошел год с момента последнего триумфа Пепа в Лиге чемпионов. Кто бы мог подумать, что после триумфального начала лигочемпионовской карьеры испанский наставник не сможет выиграть этот трофей на протяжении 10-ти лет. И с какими командами: «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити». В 2012-м Гвардиола вылетел от «Челси» в полуфинале с «Барселоной», сейчас лондонский клуб остановил тактического гения уже у руля «Ман Сити» в финале.

Победа в ЛЧ накануне Евро

Интересный факт: обе победы «Челси» в Лиге чемпионов случились за несколько недель до начала чемпионата Европы. Вряд ли этот момент стоит анализировать, просто еще одно дополнение к символизму момента.

А может, Евро-2020 перенесли, чтобы «Челси» снова выиграл Лигу чемпионов?:)

Триумф «Челси» в Лиге чемпионов в 2012-м

Триумф «Челси» в Лиге чемпионов в 2021-м

В любом случае, эта красивая и приятная история с лондонским клубом повторяется снова, с одной поправкой: сейчас все же более заслуженно, чем в 2012-м. Стоять на вершине тогда, когда в тебя никто не верит, вдвойне приятнее!