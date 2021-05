Тухель полностью уничтожил Гвардиолу в финале Лиги чемпионов, но не испортил «Манчестер Сити» сезон

Пеп так и не придумал, что делать с этим «Челси»

Послесловие

Томас Тухель и Пеп Гвардиола / Фото - Metro

Перед финалом Лиги чемпионов против «Челси» у главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы было, над чем поломать голову. За короткий срок он дважды проиграл дуэль Томасу Тухелю, а его команда в этих матчах забила только один мяч – 0:1 в полуфинале Кубка Англии и 1:2 в чемпионате.

Пепу однозначно нужно было придумывать что-то такое, что поставило бы его немецкого визави в тупик. И он додумался – перехитрить всех вокруг, включая себя.

Решение сыграть без чистого опорника и чистого нападающего не было понятным никому с самого начала. Решение поставить Илкая Гюндогана вместо Фернандиньо преследовало цель действовать более креативно – вот этот один забитый мяч, несомненно, давил на Пепа. Однако при этом «Сити» стал гораздо более открытым и уязвимым.

«Челси» же сыграл умно. Это не был классический автобус – «аристократы» просто очень четко держали свою оборонительную форму и уж никак не скатывались в пассивность и тоже пробовали вариативность.

Даже Александр Зинченко, который традиционно играл в этом матче на позиции левого защитника, – тоже близок по манере игры к созидателям Кевину Де Брейне, Рияду Марезу, Бернарду Силве и Филу Фодену.

Украинец в этом матче опекал Кая Хаверца, но единственный раз все же его упустил, когда в обороне «Сити» возникла брешь в центральной оси. На противоположном фланге Кайл Уокер работал против Мэйсона Маунта, а Бен Чилуэлл смотрелся поувереннее в противостоянии с Марезом.

«Челси» играл компактно. Рис Джеймс и Чилуэлл не давали вингерам «Сити» себя обыгрывать и входить в опасные зоны. В центре поля Нголо Канте традиционно выжигал напалмом все вокруг себя и не позволял «горожанам» взвинтить обороты через игру в пас. Перед игрой были опасения касательно повреждения француза, но они не подтвердились. В последствии он был признан самым ценным игроком финала.

Армия атакующих игроков «Сити», пускай и хаотично перемещающихся, оказалась полностью бессильной перед футболистами «Челси», каждый из которых действовал строго по инструкции. Пять сзади и два спереди – эта мобильная стена лондонцев действительно нейтрализовала грозное нападение «горожан» и все задумки Гвардиолы.

Уже в первые 15 минут «Челси» показал, что не будет дожидаться шанса в виде серии пенальти. Подопечные Тухеля даже на старте игры создали столько моментов, сколько у «Сити» не было за весь матч.

В середине второго тайма Пеп сообразил, что его замысел потерпел крах, и выпустил на поле Фернандиньо, Жесуса и Агуэро, но перестроить все изначально задуманное по ходу игры тяжело даже таким тренерам. Более того, по ходу матча травмировался Кевин Де Брейне – игрок, который в такой ситуации атакующей беспомощности мог придумать что-то индивидуально.

А вот у «Челси» за счет расчетливости и четкого распределения ролей все получилось грамотно и системно, без сбоев на протяжении всего матча. Лондонцы ведь не только закрыли «горожанам» возможность строить наступление – это была далеко не единственная проблема «Сити». По ходу этого сезона Пеп говорил, что для него важно, чтобы по такой интенсивной игре в атаке его команда пропускала как можно меньше контратак. Тухель разрушил в пух и прах эти рвения.

Гвардиола в этом матче решил играть еще агрессивнее – и это было понятно еще до стартового свистка. Он понимал риски, связанные с этим. С другой стороны, было бы странно, если бы он этого не сделал после двух предыдущих поражений, но его план по разным причинам не сработал.

Голевая атака – вершина гениальности Тухеля в этом матче. Во-первых, – гол Хаверца, который стал для него дебютным в Лиге чемпионов. Это при том, что немца в стартовом составе мало кто ожидал, ставя больше на выход Кристиана Пулишича. Однако Тухель наверняка знал, кто по такой игре будет более полезен, и не прогадал. Более того, уже после выхода на замену американец не использовал свой шанс, что как бы намекает и на то, что Хаверц сам был более готов к финалу.

Также важно отметить пас Мэйсона Маунта – игрока, который является олицетворением того, что топовые английские клубы живут не только за счет сумасшедших трансферов, они способны терпеливо работать и с молодежью. Символично, что это все так ярко проявилось именно в матче против «Манчестер Сити».

Сам Тухель повторил путь тренеров «Челси», который продолжает удивлять своей уникальностью – в финал Лиги чемпионов вместе с «аристократами» выходит тот, кто возглавляет команду по ходу сезона. Однако теперь он составил компанию именно Роберто Ди Маттео, который в 2012-м году ее выиграл, в отличие от Авраама Гранта, который в 2008-м проиграл в финале. В прошлом году немец уступил в финале «Баварии» во главе ПСЖ, но теперь – он на вершине. С первого раза все удается далеко не всем, даже гениям.

Фото - twitter.com/ChampionsLeague

Однозначно, после этого матча даже великий Гвардиола получит порцию критики, однако нельзя не отметить, что на пути к финалу «Сити» прошел большой путь с несколькими историческими для себя победами. Это был его первый финал Лиги чемпионов в истории – в сезоне, когда команде приходилось постоянно играть по два матча в неделю, в котором были выиграны Премьер-лига и Кубок лиги, а путь в Кубке Англии прекратился только в полуфинале.

Один неприятный вечер вряд ли может отменить утверждение о том, что это был отличный сезон для «Манчестер Сити». Для «Челси» сезон был очень тяжелый и местами неприятный, но этот вечер – награда за проделанную работу и терпение.