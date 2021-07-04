Победа Дании на Евро-1992. Команда сплотилась вокруг одного игрока – во время турнира его дочь умирала от лейкемии

«Алая гвардия» не должна была выступать в Швеции, ругалась с тренером, осталась без лидера, но стала чемпионом

История

Сборная Дании / Фото - UEFA

Испания, Англия, Италия – это скучно. Их выход в полуфинал Евро не очень-то и удивляет – все эти команды топ-сборные. А вот Дания… это уже история. Хотя, на самом деле, она незаметно пробралась в топ-10 рейтинга FIFA.

Дания проиграла два стартовые матча на Евро и потеряла своего лидера из-за временной остановки сердца. Но команда Каспера Юлманда уже в полуфинале. После 0:1 от Финляндии и 1:2 от Бельгии датчан не остановить – разгромные победы 4:1 с Россией и 4:0 с Уэльсом, а в четвертьфинале 2:1 с Чехией.

Повезло с сеткой? Возможно. Теперь Шмейхелю, Хейбергу, Поульсену и компании придется пройти куда более серьезное испытание – тремя львами. К слову, в 1992 году они с этой командой тоже встречались.

1992 год – год самой большой победы в истории датского футбола. Ее сценарий впечатляет – она была добыла не благодаря, а вопреки.

Начнем с того, что относительно незадолго до той поездки в Швецию Дания уже сверкнула в Европе. В 1984 году команда Зеппа Пионтека дошла до полуфинала Евро. Именно под руководством этого тренера, который, кстати еще и вывел Данию на первый в ее истории чемпионат мира-1986, сборная получила прозвище «датский динамит».

Динамит – потому что это была команда-наслаждение. Она играла в красивый, зрелищный футбол. К примеру, на том-таки ЧМ-1986 Дания выиграла группу с Восточной Германией, Уругваем и Шотландией. Команда из Южной Америки получила 6 мячей в свои ворота. Безумие.

Правда, в 1/8 финала датчане уступили Испании 1:5… Зрелище – это не всегда победы.

Впрочем, не Пионтек привел команду к триумфу на Евро. В 1990 году он покинул сборную. В Федерации начали перебирать варианты, искать ему замену. Было четкое видение – нужен иностранный наставник, с которым команда продолжит показывать яркий футбол. Но не все пошло по плану.

Кандидаты один за другим отказывали. И дошло к тому, что пришлось подписывать контракт с тренером молодежки Рихардом Меллером-Нильсеном. Он был полной противоположностью предыдущего тренера.

Вместо свободы на поле – дисциплина, вместо индивидуальных действий – командная игра, вместо зрелищной атаки – уверенная защита.

Это нравилось далеко не всем – тренер переругался со звездами команды. После неудачного старта в квалификации на Евро-1992 из команды ушли братья Микаэль и Бриан Лаудрупы. Первый играл в «Барселоне», второй – в «Баварии».

После победы над Фарерами последовали ничья с Северной Ирландией и поражение от Югославии:

«Я просто не уважаю Рихарда как тренера. Не могу играть под его руководством», – все, что, уходя, сказал Бриан.

Вот только, что интересно, после этого команда начала давать результат. Меллер-Нильсен едва ли не десять лет до этого работал с «молодежкой», представители которой сейчас были в сборной. В итоге, без звезд удалось выиграть оставшиеся матчи в квалификации, в том числе, взять реванш у Югославии.

И на этом все.

Отбор на Евро команда не прошла. Это сейчас на чемпионат Европы сложнее не попасть, чем попасть – 24 команды играют в финальном турнире. А тогда за трофей боролись только восемь сборных. Восемь! Они, фактически, стартовали с четвертьфинала.

Правда, как вы понимаете, Дания на Евро все же отправилась.

Те годы были крайне нестабильны. Германия только недавно объединилась, СССР – распался, Югославия пошла по тому же сценарию. На Балканах началась гражданская война и UEFA принял решение снять команду с турнира. Заменить ее получила приглашение Дания, которая, на самом деле, и имела статус запасной.

Говорят, футболистов собирали по пляжам. Ну, не совсем. За неделю до старта Евро у «алой гвардии» был запланирован товарищеский матч с командой СНГ. Некоторые игроки еще и вовсе не успели завершить свои выступления во внутренних чемпионатах.

Правда, без исключений не обошлось. Микаэль Лаудруп, которого в 2006 году признают лучшим игроком в истории Дании, действительно отдыхал на море после побед в Кубке европейских чемпионов и Примере. Когда Меллер-Нильсен позвонил ему, то звездный игрок лишь отшутился в ответ – на Евро он не поехал. А вот его брат все же согласился.

Микаэль Лаудруп / Фото - Goal.com

Один из главных героев того чемпионства, вспоминая настрой перед началом турнира, говорил:

«Мы не могли провалиться. Как это можно сделать, если не было никаких ожиданий? Даже если бы мы проиграли трижды в группе по 0:5, то никто бы не расстроился».

0:5 – это, конечно, преувеличение. Но группа Дании на Евро была действительно устрашающей: Франция с Бланом, Папеном, Кантона и Платини в качестве тренера, Англия с Ширером и Линекером, а также хозяева турнира Швеция.

Однако перед турниром Вильфорт думал не о них. Он и вовсе отказывался играть. И не из-за споров с тренером. К сожалению, проблемы были куда сложнее.

Новость о поездке на Евро игрок встретил в больнице. Он сидел в палате со своей семилетней дочерью Лин. Девочке поставили диагноз лейкемия. Отцу в то время было совершенно не до футбола.

Близкие, жена и даже сама дочь убеждали Вильфорта поехать на турнир. Он согласился, но только после того, как малышка пошла на поправку.

Начало выступления в группе было не лучшим. Ничья 0:0 с Англией, поражение 0:1 от Швеции и предстоящий матч с ультра-мощной Францией. Надежд на выход в полуфинал не было. И Вильфорт получил удар еще и из вне футбольной стороны – дочери из-за изменения лечения стало хуже.

Он сразу же рванул домой. Матч против французов смотрел в больнице. И там понял для кого они вообще играют в футбол.

В онкологическом отделении мало причин для радости. Многие понимали, что свою битву раньше или позже проиграют. Но в сборную верили. Верила и Лин. Дания забила быстрый мяч – уже на 8 минуте встречи.

«Мы понимали, что нужно выдать особенный матч. У Франции в составе были звезды первой величины. Полагали, что будет здорово, если удастся удивить соперника в стартовые пять-десять минут. И Хенрик Ларсен забил. Невероятно! Это повергло французов в шок. Появилась уверенность в своих силах, изменился ритм игры. Мы проложили себе дорогу в полуфинал», – вспоминал Бриан Лаудруп.

Было очевидно, что Франция недооценила соперника, но теперь пыталась исправить положение. И ей это удалось. В средине второго тайма Дюран отдал изящную передачу пяткой – Папен сравнять счет. Все? Сказке конец?

Нет. Дания вырвала победу – 2:1. Англия и Франция остались мимо плей-офф. Швеция с первого места вышла на Германию, а Дания, со второго, – на действующих чемпионов Европы Нидерланды.

Вильфорт не хотел покидать дочь в больнице. Лин уговорила отца – хотела, чтобы он воспользовался историческим шансом, стал ее героем на поле. И он стал. Вместе со всей командой. Не зря же после Евро Ким сказал такую фразу:

«Может у нас и нет самых лучших игроков. Но у нес есть лучшая команда».

Хенрик Ларсен в течение своей карьеры забил за сборную 5 мячей. Три из них на том Евро. Первый был французам, а затем два – Нидерландам. Голландцы, правда, оба раза отыгрывались. Во второй раз сравняли счет уже на 86 минуте. Лучше Бриана Лаудрупа ситуацию не опишешь:

«В голове пронеслось: «Ну, вот и все». Мы уже были измотаны. Понимали, что если дотянем до пенальти, то надо будет самим забивать, но Петер Шмейхель свое дело сделает. И он сделал».

Да, Данию смогла затащить матч в серию пенальти. Вильфорт свой удар реализовал. А пока двукратный, а в будущем трехкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен – нет.

Красно-белые вышли в финал. На Германию. Немцы тогда – действующие чемпионы мира. Они были настолько уверены в себе, что, поговаривают, Штефан Эффенберг связывался со своим партнером по «Баварии» Лаудрупом, договаривался обменяться футболками и спрашивал с каким счетом лучше их обыграть.

Фаворит противостояния был очевиден. И дело не только в статусе команд, но и в их состоянии, готовности:

«Мы даже не были уверены, наскребем ли 11 игроков на стартовый состав. У нас было море травм. После предыдущих матчей я сам был выжат как лимон, так как не имел достаточно игровой практики в месяцы перед чемпионатом. Перед матчем мы пожали друг другу руки и сказали: «Если проиграем, а все ждут, что мы проиграем немцам, то все равно сможем посмотреть в зеркало и сказать, что заставили себя и всю страну гордиться собой».

Из слов Лаудрупа понятен настрой команды? А теперь прочтите эту вот цитату от того же игрока:

«Сил у нас уже не было, зато адреналина перед финалом, конечно, хватало с избытком. Накануне матча Йон Йенсен бил по воротам, и у него не залетало вообще ничего. Я подумал: «Если у него и будет момент в игре, надеяться не на что». А он забил гол, о котором мог только мечтать. Мы ощутили огромный прилив энергии. Он заставил нас поверить, что даже если мы не выпрыгнем из штанов, но просто достойно отзащищаемся, то сможем добиться успеха».

Как бы Германия не давила, как бы она не заставляла трудиться в рамке ворот недавно перешедшего в «Манчестер Юнайтед», как быне старался – немцы так и не забили.

А Дания положила в их ворота еще один мяч. Для Кима Вильфорта это был не турнир – а борьба. Команда боролась, чтобы осчастливить всю страну, а он – дочь. Лин нужна была радость для своей битвы. И хоть ей противостояли вовсе не чемпионы Европы и чемпионы мира, но ее битва была куда труднее.

Страна праздновала так, как никогда ранее. Улицы были переполнены поющими, смеющимися, кричащими от радости людьми. Эйфория – единственная эмоция после финала. Отец справился, отец победил. Он – герой нации, она – дочь чемпиона.

Через шесть недель Лин умерла.

7-летняя девочка, на самом деле, стала одним из главных авторов той победы. Ее болезнь, разрывающийся между командой и семьей Вильфорт, его переживания и страдания – именно это сплотило еще не так давно ругающуюся между собой сборную. Дания объединилась и победила. Для себя, своего партнера по команде, для его дочери, для всей страны.

Победила, хоть и не должна была играть на том Евро.