Шик догнал Роналду в гонке бомбардиров, но не помог Чехии пройти Данию

Подопечные Юльманна встретятся с победителем пары Украина – Англия в полуфинале Евро-2020

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В четвертьфинале Евро-2020 Дания удержала победу над Чехией.

Первый тайм матча полностью остался за датчанами. Уже в дебюте встречи счет открыл Дилэйни. А под перерыв преимущество своей команды удвоил Дольберг.

А во второй половине встречи куда увереннее стали действовать чехи. Практически сразу отставание сократил Шик. Для нападающего это уже пятый мяч на турнире. По этому показателю он догнал Криштиану Роналду.

Ближе к концовке основного времени встречи подопечные Ярослава Шилгавы предприняли попытку штурма ворот. Однако результата он так и не принес.

Дания вышла в полуфинал турнира. Там команда сыграет с победителем пары Украина – Англия.

Евро-2020, 1/4 финала

Чехия – Дания 1:2

Голы: Шик, 49 – Дилэйни, 5, Дольберг, 42

Чехия: Вацлик, Челюстка (Брабец, 65), Боржил, Калас, Цоуфал, Шевчик (Дарида, 79), Голеш (Янкто, 46), Соучек, Барак, Масопуст (Крменчик, 46), Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмейхель, Ларсен (Васс, 71), Кьер, Вестергор, Мэле, Дилэйни (Йенсен, 81), Хейбьерг, Дамсгор (Нергор, 60), Кристенсен (Андерсен, 81), Дольберг (Поульсен, 59), Брэйтуэйт.

Предупреждения: Крменчик, Калас