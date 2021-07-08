Победитель уже определен? Англия с 1977 года не может обыграть Италию

На чемпионатах Европы англичане ни разу не смогли поразить ворота итальянцев

Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Англии в финале Евро-2020 встретится с командой Италии.



В официальных встречах англичане не выигрывали у итальянцев уже 44 года. В ноябре 1977 года сборная Англии победила в отборе на чемпионат мира 1978 года. В рамках континентального первенства команда «Трех львов» не то что ни разу не выигрывала, а и вообще не сумела поразить ворота будущего соперника по финалу чемпионата Европы.

В 1980 году на групповом Италия минимально победила Англию (1:0), а в четвертьфинале Евро-2012, который проходил на НСК «Олимпийском», смогла доказать превосходство в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 пен).

Напомним, что UEFA открыл дело из-за неуважительных действий фанатов Англии в матче с Данией и использования лазерной указки против голкипера датчан Касперя Шмейхеля в момент пенальти.