Почеттино: «Челси» – фаворит ЛЧ. Они вложили, может быть, даже больше денег, чем ПСЖ»

Парижане мечтают о победе в главном турнире Старого Света

Маурисио Почеттино / фото - Ligue 1

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал Marca о шансах парижской команды стать триумфаторами Лиги чемпионов:

«Для «ПСЖ» победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой, а не обязанностью. Футболист не может играть по приказу, он должен играть благодаря желанию и мечте о победе. Фаворит на победу в Лиге чемпионов – «Челси», потому что они выиграли турнир последними. «ПСЖ» – претендент, конкурент. «Челси» ведь тоже усилился, да? Они вложили много денег, может быть, больше, чем мы».

«Аристократы» являются действующими победителями турнира. Они одолели в финале «Манчестер Сити», который как раз-таки и выбил ПСЖ из розыгрыша в полуфинале.

Лондонцы этим летом неплохо усилились. В команду пришли Ромелу Лукаку, Сауль Ньигес, а из аренды вернулся хорошо себя показавший в Лиге 1 Тревор Чалоба.

Парижане же совершили грандиозную трансферную кампанию, подписав Серхио Рамоса, Лионеля Месси, Жоржиньо Вейналдума, Джанлуиджи Доннарумму и Ашрафа Хакими. Лишь за последнего французы заплатили 60 миллионов, а все остальные перешли на правах свободных агентов.

Ранее Почеттино заявил, что ПСЖ попытается уговорить Килиана Мбаппе продлить истекающий в 2022-м году контракт.