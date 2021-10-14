Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Почеттино: «Челси» – фаворит ЛЧ. Они вложили, может быть, даже больше денег, чем ПСЖ»

Парижане мечтают о победе в главном турнире Старого Света
Футбол Лига 1 (Франция)
14:04
Почеттино: «Челси» – фаворит ЛЧ. Они вложили, может быть, даже больше денег, чем ПСЖ»
Маурисио Почеттино / фото - Ligue 1

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал Marca о шансах парижской команды стать триумфаторами Лиги чемпионов:

«Для «ПСЖ» победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой, а не обязанностью. Футболист не может играть по приказу, он должен играть благодаря желанию и мечте о победе.

Фаворит на победу в Лиге чемпионов – «Челси», потому что они выиграли турнир последними. «ПСЖ» – претендент, конкурент.

«Челси» ведь тоже усилился, да? Они вложили много денег, может быть, больше, чем мы».

«Аристократы» являются действующими победителями турнира. Они одолели в финале «Манчестер Сити», который как раз-таки и выбил ПСЖ из розыгрыша в полуфинале.

Лондонцы этим летом неплохо усилились. В команду пришли Ромелу Лукаку, Сауль Ньигес, а из аренды вернулся хорошо себя показавший в Лиге 1 Тревор Чалоба.

Парижане же совершили грандиозную трансферную кампанию, подписав Серхио Рамоса, Лионеля Месси, Жоржиньо Вейналдума, Джанлуиджи Доннарумму и Ашрафа Хакими. Лишь за последнего французы заплатили 60 миллионов, а все остальные перешли на правах свободных агентов.

Ранее Почеттино заявил, что ПСЖ попытается уговорить Килиана Мбаппе продлить истекающий в 2022-м году контракт.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Маурисио Почеттино ПСЖ Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Не Мбаппе единым. «Реал» определил вторую главную цель на следующее лето
Не Мбаппе единым. «Реал» определил вторую главную цель на следующее лето
Футбол Примерa (Испания)
12:38
Почеттино: «Хочу, чтобы в финале ЛЧ Мбаппе забил «Реалу» пенальти на последней минуте»
Почеттино: «Хочу, чтобы в финале ЛЧ Мбаппе забил «Реалу» пенальти на последней минуте»
Футбол Лига 1 (Франция)
10:25
Стало известно, почему «Реал» не продлил контракт с Рамосом
Стало известно, почему «Реал» не продлил контракт с Рамосом
Футбол Лига 1 (Франция)
09:46
Вернер рассказал, как он справлялся с массовой критикой
Вернер рассказал, как он справлялся с массовой критикой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:33
Почеттино назвал топ-3 претендентом на Золотой мяч
Почеттино назвал топ-3 претендентом на Золотой мяч
Футбол Лига 1 (Франция)
08:22
Дебют Рамоса за ПСЖ ожидают в конце октября
Дебют Рамоса за ПСЖ ожидают в конце октября
Футбол Лига 1 (Франция)
13 октября 14:17

Новости: Футбол

Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Примерa (Испания)
19:50
Роналдо назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча»
Роналдо назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча»
В мире
19:45
Корниенко из «Шахтера» назвал самых сложных соперников в своей карьере
Корниенко из «Шахтера» назвал самых сложных соперников в своей карьере
Украинская Премьер-лига
18:40
Ярмоленко: «Наша мечта – выйти на чемпионат мира»
Ярмоленко: «Наша мечта – выйти на чемпионат мира»
Сборная Украины
18:23
Де Пена – о Жерсоне: «Каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Возможно, он кому-то не нравился»
Де Пена – о Жерсоне: «Каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Возможно, он кому-то не нравился»
Украинская Премьер-лига
17:59
Кополовец: «Геи – больные люди»
Кополовец: «Геи – больные люди»
Украинская Премьер-лига
17:56
Де Пена: «Зауважал Гармаша после того, как он вышел на позиции форварда»
Де Пена: «Зауважал Гармаша после того, как он вышел на позиции форварда»
Украинская Премьер-лига
17:49
Де Пена: «Витиньо ждет большое будущее в «Динамо»
Де Пена: «Витиньо ждет большое будущее в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
16:20
Де Пена: «Луческу – самый сильный тренер, с которым я когда-либо работал»
Де Пена: «Луческу – самый сильный тренер, с которым я когда-либо работал»
Украинская Премьер-лига
16:04
Все новости

Популярные новости

Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
20:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
15 октября 15:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
15 октября 19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00