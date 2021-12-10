Почеттино не рассчитывает на своего соотечественника. Аргентинец уйдет из ПСЖ зимой

Игрок затерялся на фоне звезд атаки парижан

Маурисио Почеттино / фото - Daily Post

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не рассчитывает на одного из форвардов команды, сообщает инсайдер Николо Скира.

Речь идет о соотечественнике специалиста – аргентинце Мауро Икарди.

По информации источника, от нападающего могут избавиться уже этой зимой, так как он не входит в планы наставника команды.

Игрок не горит желанием покидать Париж в зимнее трансферное окно и предпочитает подождать до лета. Один из клубов английской Премьер лиги интересуется нападающим.

Футболист провел в этом сезоне на поле лишь 750 минут, раз за разом уступая место в составе своим более звездным конкурентам – Килиану Мбаппе, Лионелю Месси, Неймару и Анхелю Ди Марие.

В кампании 21/22 аргентинец запомнился по нефутбольным причинам: Икарди изменил своей жене (которая также является его агентом), из-за чего передал ей права на все свои доходы и активы.