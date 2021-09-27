Почеттино – о ПСЖ: «Cтать лучшими в Европе – наша мечта, но нужны время и инвестиции»

Маурисио Почеттино / фото - Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о борьбе команды за трофеи.

Почеттино цитирует портал ESPN:

«Манчестер Сити» работает под руководством лучшего тренера мира – Пепа Гвардиолы, я так считаю. Их клуб хочет выиграть Лигу чемпионов. Но в список команд, способных выиграть турнир, я бы включил и другие – всего около пятнадцати.

Выиграть ЛЧ – наша мечта. Нашему клубу 50 лет, и он всегда стремился утвердиться в качестве лучшей команды Европы. Этот процесс занимает определенное время, требует терпения и инвестиций. «Манчестер Сити» в этом плане продвинулся дальше ПСЖ, но в отдельно взятом матче случиться может что угодно. Мы будем стараться найти уязвимости в их игре и использовать наши сильные стороны».