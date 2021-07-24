Почеттино прокомментировал продление контракта с ПСЖ после фиаско в Лиге 1

Парижане уступили чемпионство скромной команде

Маурисио Почеттино / фото - Ligue1

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал для пресс-службы клуба продление соглашения с французской командой.

Тренер, у вас сейчас контракт с «ПСЖ» до 2023 года. Как чувствуете себя?

«Я счастлив. Счастлив не только за себя, но и за свой штаб. Думаю, для нас очень важно почувствовать поддержку клуба, и, конечно же, я хочу поблагодарить главу клуба и гендиректора Нассера Аль-Хелайфи, Леонардо и ПСЖ за доверие». Мы надеемся, что вместе сможем добиться всего, чего хотим, выиграть трофеи и достичь всего, о чем мечтаем».

В минувшем сезоне ПСЖ впервые за 4 года упустил чемпионство в Франции, отдав титул «Лиллю». Тем не менее, парижане смогли взять Кубок и Суперкубок страны.

В Лиге Чемпионов команда Почеттино дошла до полуфинала Лиги Чемпионов, где на своем пути выбила «Баварию» и «Барселону», но не смогла переиграть «Манчестер Сити».

Напомним, Мбаппе рассказал Почеттино, что не продлит контракт с ПСЖ.