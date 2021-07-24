Вейналдум назвал причины перехода в ПСЖ
Почеттино прокомментировал продление контракта с ПСЖ после фиаско в Лиге 1
Парижане уступили чемпионство скромной команде
24 июля 18:29
Маурисио Почеттино / фото - Ligue1
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал для пресс-службы клуба продление соглашения с французской командой.
Тренер, у вас сейчас контракт с «ПСЖ» до 2023 года. Как чувствуете себя?
«Я счастлив. Счастлив не только за себя, но и за свой штаб. Думаю, для нас очень важно почувствовать поддержку клуба, и, конечно же, я хочу поблагодарить главу клуба и гендиректора Нассера Аль-Хелайфи, Леонардо и ПСЖ за доверие».
Мы надеемся, что вместе сможем добиться всего, чего хотим, выиграть трофеи и достичь всего, о чем мечтаем».
В минувшем сезоне ПСЖ впервые за 4 года упустил чемпионство в Франции, отдав титул «Лиллю». Тем не менее, парижане смогли взять Кубок и Суперкубок страны.
В Лиге Чемпионов команда Почеттино дошла до полуфинала Лиги Чемпионов, где на своем пути выбила «Баварию» и «Барселону», но не смогла переиграть «Манчестер Сити».
Напомним, Мбаппе рассказал Почеттино, что не продлит контракт с ПСЖ.
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