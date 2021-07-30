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Почеттино рассказал, как будет выбирать между Навасом и Доннаруммой

Вратарская позиция у парижан очень сильная
Футбол Лига 1 (Франция)
15:42
Почеттино рассказал, как будет выбирать между Навасом и Доннаруммой
Маурисио Почеттино / фото - GettyImages

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал RMC Sport о борьбе за место в воротах парижан между опытным Кейлором Навасом и новичком команды Джанлуиджи Доннаруммой:

«Когда у тебя есть выбор, это может принести только пользу клубу. Все понимают, что нужна конкуренция, дисциплина, необходимая для благополучия команды.

Нужна здоровая битва за место в составе. Со своей стороны, мы постараемся выбирать справедливо, оценивая, кто лучше на данный момент в текущей ситуации».

После ухода из мадридского «Реала» Навас, выигравший в составе «сливочных» три Лиги Чемпионов подряд, надежно закрыл вратарскую позицию в ПСЖ. Костариканец помог команде впервые в ее истории добраться до финала ЛЧ, а в минувшем сезоне совершил настоящий подвиг в четвертьфинальном матче с «Баварией», сделав 10 сэйвов за игру.

Но приход Доннаруммы может принести опытному вратарю много проблем. Ведь итальянец переходит в клуб не только в качестве самого высокооплачиваемого голкипера мира, но и как чемпион Европы и лучший игрок прошедшего Евро-2020.

Напомним, Килиан Мбаппе назвал свою главную мечту.

Павел Харченко
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Теги

ПСЖ Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма

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