Почеттино рассказал, как будет выбирать между Навасом и Доннаруммой

Вратарская позиция у парижан очень сильная

Маурисио Почеттино / фото - GettyImages

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал RMC Sport о борьбе за место в воротах парижан между опытным Кейлором Навасом и новичком команды Джанлуиджи Доннаруммой:

«Когда у тебя есть выбор, это может принести только пользу клубу. Все понимают, что нужна конкуренция, дисциплина, необходимая для благополучия команды. Нужна здоровая битва за место в составе. Со своей стороны, мы постараемся выбирать справедливо, оценивая, кто лучше на данный момент в текущей ситуации».

После ухода из мадридского «Реала» Навас, выигравший в составе «сливочных» три Лиги Чемпионов подряд, надежно закрыл вратарскую позицию в ПСЖ. Костариканец помог команде впервые в ее истории добраться до финала ЛЧ, а в минувшем сезоне совершил настоящий подвиг в четвертьфинальном матче с «Баварией», сделав 10 сэйвов за игру.

Но приход Доннаруммы может принести опытному вратарю много проблем. Ведь итальянец переходит в клуб не только в качестве самого высокооплачиваемого голкипера мира, но и как чемпион Европы и лучший игрок прошедшего Евро-2020.

Напомним, Килиан Мбаппе назвал свою главную мечту.