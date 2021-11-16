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Почти 56 лет – такой новый возрастной рекорд среди игроков профессиональных лиг Украины
Играющий президент клуба Второй лиги снова вышел на поле
17:38
Николай Лиховидов / Фото - Реал Фарма
В матче 18-го тура группы Б Второй лиги Украины «Реал Фарма» переиграла «Волчанск» (2:0). В матче принял участие играющий президент клуба из Овидиополя Николай Лиховидов.
Он вышел на замену на 90-й минуте встречи. Таким образом, обновился возрастной рекорд профессиональных лиг страны.
Лиховидов появился на поле в возрасте 55 лет, 9 месяцев и 18 дней. Предыдущее достижение принадлежит президенту «Реал Фармы».
Напомним, с текущего сезона в «Волчанске» возобновил карьеру 44-летний Олег Шелаев.
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