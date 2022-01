Судья отобрал у «Милана» победу над «Специей» Коваленко. Он расплакался после матча из-за этой ошибки

Игроки «Милана» и арбитр Марко Серра / фото - SempreMilan

В матче 22-го тура Серии А между «Миланом» и «Специей» арбитр встречи Марко Серра допустил беспрецедентную ошибку.

Рефери на 92-й минуте встречи свистком остановил игру после нарушения на вингере «россонери» Анте Ребиче, не дав доиграть эпизод, который через секунду Жуниор Мессьяс превратил в забитый гол.

Shameful refereeing changing the result in #MilanSpezia.



Junior Messias finds the top corner which would have won the game, but the referee had already blown for a foul instead of playing advantage.



Milan’s goal didn’t count, and Spezia went on to win… pic.twitter.com/w0QABwZz6e