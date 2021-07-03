Поддержка на расстоянии тысяч километров. Главные фан-зоны для просмотра матча Украина – Англия

Рассказываем, где вы можете болеть за команду Шевченко в городах-миллионниках

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Фото: УАФ

Из-за ковидных ограничений в Риме команда сборная Украины может рассчитывать только на поддержку местной «сине-желтой» диаспоры. Тем не менее, миллионы болельщиков по всей Украине будут следить за матчем против Англии во многочисленных фан-зонах. О расположении и особенностях главных из них мы сейчас расскажем.

Киев

Главная столичная фан-зона распложена около ТРЦ «Гулливер». Вход в нее свободный, то есть бесплатен, а работу свою площадка начинает в 18:00, поэтому у желающих так же будет возможность «разогреться» просмотром матча Дания – Чехия.

Жители Оболони смогут смотреть матч по адресу ул. Полярная, 20 д. Здесь фан-зону организовала компания «Епицентр К», а изюминкой ее является небольшое футбольное поле, где можно самим «покатать» мячик. Вход – бесплатный.

Если же вы предпочитаете смотреть футбол в более ламповой атмосфере, то можете отправиться на Крещатик, где просмотр будет организован на крыше местного Цума. Однако вход туда ограничен – только 350 мест, а стоимость билетов от 500 гривен.

Львов

В самом фартовом для сборной Украины городе главная фан-зона будет находится возле университета им. Ивана Франко (ул. Университетская, 1). Вход – свободный. Примечательна она тем, что перед футболом вы можете занять себя множеством других развлечений -посетить футкорт, отправиться в фотозону или же поиграть в настольный футбол.

Смотреть футбол болельщики смогут и на стадионе «Украина», правда вход туда платный – 70 грн. Также заплатив 100 грн. вы сможете следить за матчем улице Джерельная, 22.

Харьков

Харьковчане смогут поддержать Украину в сквере на площади Свободы. Там присутствуют бесплатные аттракционы, а также проводятся различные спортивные викторины.

Одесса

В Одессе главная площадка для просмотра футбола расположена около стадиона «Черноморец». Вход на нее бесплатный, а болельщики будут размещаться прямо на газоне возле большого экрана.

Днепр

В Днепре две крупнейшие фан-зоны будут размещены на площади Героев Майдана и в парке «Зеленый Гай».

Матч Украина – Англия состоится в рамках четвертьфинал Евро-2020 3 июля в Риме. Начало – в 22:00. На нашем сайте вы сможете следить за онлайн трансляцией встречи. Также на XSPORT.ua доступна видео трансляция матча.

Напомним, Андрей Шевченко долгое время выступал в чемпионате Италии, а теперь надеется, что итальянские болельщики поддержат сборную Украины в Риме.