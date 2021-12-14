Подписание Мбаппе отложено. Из-за жеребьевки ЛЧ француз не заключит контракт с «Реалом» до марта

Форварду предстоит сыграть против возможно своего будущего клуба

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Жеребьевка Лиги чемпионов свела на стадии 1/8 финала мадридский «Реал» и ПСЖ.

«Сливочные» уже не первый год ведут настоящую охоту за нападающим парижан Килианом Мбаппе и этим летом предлагали за него 200 миллионов евро.

Французский гранд отклонил это предложение, поэтому «бланкос» готовятся к оформлению перехода форварда на правах свободного агента, так как его контракт истекает в июле 2022-го года.

Боссы мадридцев планировали заключить предварительное соглашение уже в январе, когда игроку официально можно будет вести переговоры с другими командами, но в ситуацию вмешалась Лига чемпионов.

Как сообщает издание L`Equipe, так как ПСЖ предстоит сыграть с «Реалом» в 1/8, то Мбаппе не будет подписывать контракт с мадридским клубом до этих матчей. Несмотря на то, что нападающий неоднократно высказывался о своих мечтах сыграть за «сливочных», он хочет сосредоточиться на выступлении за клуб из родного города в этой кампании.

Но эта ситуация не повлияет на будущее самого игрока. Очень маловероятно, что Килиан останется в ПСЖ, и все идет к тому, что весной он поставит свою подпись в контракте с «королевским клубом».

Напомним, директор «Реала» раскритиковал скандальную жеребьевку Лиги чемпионов.