Погба хочет уйти из МЮ как свободный агент

Хавбек пробудет в Манчестере еще один сезон

Поль Погба / фото - Getty Images

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет отработать свой действующий контракт до конца. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, 28-летний футболист принял решение покинуть МЮ летом 2022 года, когда истечет срок действия его соглашения.

Сообщается, что руководство МЮ такой вариант не устраивает. Учитывая, что английский клуб работает над трансферном Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии», им выгодно продать Погба именно сейчас, но конкретных предложений по футболисту пока нет.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Напомним, МЮ хотел продать Погба в ПСЖ.