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Погба – о приходе Роналду в МЮ: «Для игроков – это плюс»
Француз получил в напарники звездного форварда
5 сентября 18:28
Поль Погба / фото - Getty Images
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о переходе Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов». Слова француза приводит Get French Footbal News.
«Всегда приятно играть рядом с лучшими футболистами. Для игроков это будет плюс, ведь они смогут тренироваться с великим футболистом. Я уверен, что Роналду поднимет уровень Манчестер Юнайтед».
Арсен Венгер ранее поделился историей, как португалец едва не перешел в «Арсенал».
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