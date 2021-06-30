Погба хочет уйти из МЮ как свободный агент
Погба – о вылете сборной Франции с Евро-2020: «Иногда футбол может быть жестоким и прекрасным»
Полузащитник поздравил Швейцарию с выходом в четвертьфинал
Поль Погба / Фото: Eurosport
Полузащитник сборной Франции Поль Погба в своем Instagram прокомментировал вылет своей команды из Евро-2020.
«Иногда футбол может быть жестоким... Жестоким и прекрасным. Эта игра принесла нам грусть, но доставила счастье сопернику. В этом красота футбола. Конечно, все мы хотели добиться положительного результата.
Болельщики по всему миру, спасибо вам. Было здорово видеть и слышать вас, праздновать с вами голы. Вы давали нам надежду и радость на протяжении всех матчей. Мы поднимем головы и вернемся более сильными.
И я хотел бы поздравить Швейцарию».
Напомним, уже сформированы все пары 1/4 финала Евро-2020.
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