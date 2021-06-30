Погба – о вылете сборной Франции с Евро-2020: «Иногда футбол может быть жестоким и прекрасным»

Поль Погба / Фото: Eurosport

Полузащитник сборной Франции Поль Погба в своем Instagram прокомментировал вылет своей команды из Евро-2020.

Болельщики по всему миру, спасибо вам. Было здорово видеть и слышать вас, праздновать с вами голы. Вы давали нам надежду и радость на протяжении всех матчей. Мы поднимем головы и вернемся более сильными.

И я хотел бы поздравить Швейцарию».