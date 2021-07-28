ПСЖ намерен купить Погба за меньшую сумму, чем рассчитывает МЮ
Погба отказался продлевать контракт с МЮ
Видимо, француз хочет вернуться на родину
10:22
Поль Погба / фото - Goal
«Манчестер Юнайтед» сделал хавбеку Полю Погба щедрое предложение о продлении действующего соглашения, сообщает GFFN.
Контракт француза с «дьяволами» истекает следующим летом, и сам хавбек не стал соглашаться на условия клуба.
Поэтому англичанам стоит призадуматься о продаже игрока в это трансферное окно, если они не хотят отпустить дорогой актив бесплатно в 2022-м году.
ПСЖ всерьез интересуется полузащитником и готовы выложить за него около 50 миллионов евро. Если маникунианцы не согласятся, то парижане подождут до следующего лета и заберут себе Погба в качестве свободного агента.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» подписал Рафаэля Варана.
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