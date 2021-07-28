Погба отказался продлевать контракт с МЮ

Видимо, француз хочет вернуться на родину

Поль Погба / фото - Goal

«Манчестер Юнайтед» сделал хавбеку Полю Погба щедрое предложение о продлении действующего соглашения, сообщает GFFN.

Контракт француза с «дьяволами» истекает следующим летом, и сам хавбек не стал соглашаться на условия клуба.

Поэтому англичанам стоит призадуматься о продаже игрока в это трансферное окно, если они не хотят отпустить дорогой актив бесплатно в 2022-м году.

ПСЖ всерьез интересуется полузащитником и готовы выложить за него около 50 миллионов евро. Если маникунианцы не согласятся, то парижане подождут до следующего лета и заберут себе Погба в качестве свободного агента.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» подписал Рафаэля Варана.