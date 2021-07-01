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Погба заступился за Мбаппе после вылета Франции из Евро-2020

Форвард не реализовал решающий пенальти
Футбол Евро-2020
16:45
Погба заступился за Мбаппе после вылета Франции из Евро-2020
фото - LiveSport

Зрелищный матч 1/8 Евро-2020 между Францией и Швейцарией закончился неожиданной победой швейцарцев в серии пенальти.

Форвард «трехцветных» Килиан Мбаппе не смог забить решающий пенальти и подарил сопернику место в 1/4 финала. Хавбек французов Поль Погба заступился за своего партнера по команде. Слова полузащитника приводит портал Goal.

«Все ждали, что он забьет пять мячей или станет лучшим бомбардиром Евро, но, на мой взгляд, Килиан много создавал, трудился, отдал все силы и душу на поле, а это важно. Мбаппе — сильный футболист, он извлечет урок из этой неудачи и вернется сильнее, чем когда-либо. Нельзя обвинять его, мы все виноваты, потому что мы в одной лодке».

Мбаппе подвергся огромной критике за свой промах и вызвал бурю гнева у французских болельщиков. Но игроки сборной Франции не винят Килиана за его неудачу.

Напомним, экс-защитник сборной Франции рад что Мбаппе не забил и страдает.

Павел Харченко
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Теги

сборная Франции (футбол) Поль Погба Килиан Мбаппе

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