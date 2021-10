Похоже, не уходит. Сульшер был замечен на тренировке МЮ

Оле-Гуннар Сульшер / Фото - ВВС

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер был замечен на тренировке команды. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

На выходных «красные дьяволы» потерпели разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5). После матча активно ходили слухи об отставке специалиста.

Но во вторник, 26 октября, Сульшер присутствовал на тренировке МЮ. Занятие прошло в штатном режиме.

У норвежца есть понимание того, что часть влиятельных в клубе людей готова предоставить ему шанс на исправление ситуации. В том числе легендарный тренер «манкунианцев» сэр Алекс Фергюсон.

Manchester United manager Ole Gunnar Solskjær was present at Carrington today for Tuesday's first-team training session, confirmed. #MUFC



He knows main part of the board is still pushing to give him another chance, with Sir Alex Ferguson involved too.