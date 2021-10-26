В МЮ определились с будущим Сульшера после 0:5 от «Ливерпуля»

«Дьяволы» показали очень слабый старт в чемпионате

Оле-Гуннар Сульшер / фото - Eurosport

В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел сокрушительное поражение от «Ливерпуля» (0:5).

После такого унижения в игре с принципиальным соперником поползли слухи об отставке главного тренера «дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера.

Главным кандидатом на замену норвежцу назвали Антонио Конте, у которого уже есть хороший опыт работы в АПЛ (итальянец выигрывал чемпионат с «Челси»).

Но как сообщает Sky Sports, боссы маниунианцев не потеряли уверенности в своем тренере и готовы дальше доверять ему управление командой.

Но также стало известно, что Сульшер нашел себе вариант продолжения карьеры на случай отставки.