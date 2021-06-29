Покинувшего сборную Украины Попова прооперировали

Денису удалили миндалины





Денис Попов / Фото: ФК Динамо

Центральному защитнику киевского «Динамо» Денису Попову после отъезда с тренировочного лагеря сборной Украины провели операцию по удалению миндалин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Сейчас Попов проходит восстановление после операции.



В «Динамо» Попова ждут на втором сборе вместе с остальными игроками сборной Украины.

Напомним, сборная Украины без Попова сегодня сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.