Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» – «Динамо»
Покинувшего сборную Украины Попова прооперировали
Денису удалили миндалины
Денис Попов / Фото: ФК Динамо
Центральному защитнику киевского «Динамо» Денису Попову после отъезда с тренировочного лагеря сборной Украины провели операцию по удалению миндалин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Сейчас Попов проходит восстановление после операции.
В «Динамо» Попова ждут на втором сборе вместе с остальными игроками сборной Украины.
Напомним, сборная Украины без Попова сегодня сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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