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Покинувшего сборную Украины Попова прооперировали

Денису удалили миндалины

Футбол Украинская Премьер-лига
21:36
Покинувшего сборную Украины Попова прооперировали
Денис Попов / Фото: ФК Динамо

Центральному защитнику киевского «Динамо» Денису Попову после отъезда с тренировочного лагеря сборной Украины провели операцию по удалению миндалин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сейчас Попов проходит восстановление после операции.

В «Динамо» Попова ждут на втором сборе вместе с остальными игроками сборной Украины.

Напомним, сборная Украины без Попова сегодня сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Карен Агабекян
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Теги

сборная Украины (футбол) Денис Попов Динамо Киев

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