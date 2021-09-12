Покинувший «Минай» защитник подписал контракт с «Десной»

Центрбек спустя два месяца нашел себе новый клуб

Алексей Ковтун / Фото - ФК Десна

Защитник Алексей Ковтун стал игроком «Десны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с центрбеком был подписан до конца июня 2022 года. В новой команде он будет выступать под 6-м номером.

Последним клубом Ковтуна был «Минай», за который он провел всего четыре матча. Защитник покинул закарпатцев после их вылета из УПЛ по спортивному принципу.

Напомним, команда вернулась в высший дивизион после снятия «Олимпика» с чемпионата.