Покинувший «Олимпик» хавбек усилил «Львов»

Экс-игрок «Днепра» и «Черноморца» нашел себе новый клуб

Сергей Политыло / Фото - ФК Львов

«Львов» подписал полузащитника Сергея Политыло. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хавбек присоединился к «горожанам» на правах свободного агента. Последним его клубом был «Олимпик». Ранее у игрока истек срок действия контракта дончанами.

Соглашение со «Львовом» подписано на один год. Также предусмотрена опция продления еще на сезон.

За прошлый клуб Политыло провел 55 матчей. В них ему удалось отличиться 7 забитыми голами и 2 результативными передачами.

Ранее главный тренер «Олимпика» Роман Санжар сообщил о том, что не знает, присутствует ли у руководства клуба желание продолжать выступать в УПЛ.