Один из лидеров «Олимпика» перейдет во «Львов»
Покинувший «Олимпик» хавбек усилил «Львов»
Экс-игрок «Днепра» и «Черноморца» нашел себе новый клуб
1 июля 22:57
Сергей Политыло / Фото - ФК Львов
«Львов» подписал полузащитника Сергея Политыло. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Хавбек присоединился к «горожанам» на правах свободного агента. Последним его клубом был «Олимпик». Ранее у игрока истек срок действия контракта дончанами.
Соглашение со «Львовом» подписано на один год. Также предусмотрена опция продления еще на сезон.
За прошлый клуб Политыло провел 55 матчей. В них ему удалось отличиться 7 забитыми голами и 2 результативными передачами.
Ранее главный тренер «Олимпика» Роман Санжар сообщил о том, что не знает, присутствует ли у руководства клуба желание продолжать выступать в УПЛ.
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