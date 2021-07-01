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Покинувший «Олимпик» хавбек усилил «Львов»

Экс-игрок «Днепра» и «Черноморца» нашел себе новый клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июля 22:57
Покинувший «Олимпик» хавбек усилил «Львов»
Сергей Политыло / Фото - ФК Львов

«Львов» подписал полузащитника Сергея Политыло. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хавбек присоединился к «горожанам» на правах свободного агента. Последним его клубом был «Олимпик». Ранее у игрока истек срок действия контракта дончанами.

Соглашение со «Львовом» подписано на один год. Также предусмотрена опция продления еще на сезон.

За прошлый клуб Политыло провел 55 матчей. В них ему удалось отличиться 7 забитыми голами и 2 результативными передачами.

Ранее главный тренер «Олимпика» Роман Санжар сообщил о том, что не знает, присутствует ли у руководства клуба желание продолжать выступать в УПЛ.

Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Политыло ФК Львов Олимпик Донецк

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