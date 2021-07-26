Покинувший «Зарю» Юрченко ведет переговоры с чемпионом Польши

Ранее в том же направлении отправился экс-защитник луганчан

Владлен Юрченко / Фото - ФК Заря

Украинский полузащитник Владлен Юрченко ведет переговоры с «Легией». Ранее футболист покинул «Зарю».

Если 27-летнего хавбека устроят условия контракта, он будет подписан в ближайшее время. Сообщается, что игроком интересовались и другие клубы, но конкретное предложение сделал лишь чемпион Польши.

Юрченко присоединился к луганчанам в 2019 году. За это время провел 68 матчей, в которых отличился 16 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Ранее в «Легию» перешел еще один экс-игрок «Зари» Джоэль Абу Ханна.