Поле в огне! Фанаты «Сент-Этьена» сорвали начало матча, устроив на стадионе настоящий ад

фото - RMC Sport

Матч 11-го тура французской Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Анже» был на грани срыва из-за болельщиков хозяев.

Разъяренные катастрофическим стартом своей команды в чемпионате фанаты «Сент-Этьена» забросали поле фаерами и пиротехникой.

Болельщики требовали отставки главного тренера команды Клода Пюэля, при котором «святые» не выиграли ни одного матча в новом сезоне и идут на последнем месте в турнирной таблице.

Saint Étienne fans setting their own goal nets and turf ablaze because their team is so crap they don't want them to play.



Ligue 1 is getting close to Copa Libertadores levels of crackers lately. They've all properly lost it since fans were allowed back.pic.twitter.com/fwJlbcPfvc