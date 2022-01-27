Тренер «Динамо»: «Участие Диалло в драке в конце матча – тревожный звоночек»
Политическая ситуация может заставить форварда «Динамо» вновь сменить клуб
Белорусский форвард готовится покинуть Украину
Илья Шкурин / фото - ФК Динамо
Летом нападающий Илья Шкурин перешел из московского ЦСКА в киевское «Динамо», чтобы избежать депортации в Беларусь.
Как сообщает Meczyki.pl, накаляющийся российско-украинский конфликт может вновь заставить форварда сменить страну проживания.
Польский «Ракув» готов принять 22-летнего нападающего, взяв его в аренду до конца сезона с правом выкупа за 1 миллион евро.
За киевскую команду белорус также играет на правах аренды. Соглашение с «Динамо» истекает грядущим летом.
В текущей кампании Шкурин провел 11 матчей, в которых отдал 5 ассистов.
Напомним, «Динамо» не смогло обыграть на сборе обидчика «Зари» в Лиге конференций.
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