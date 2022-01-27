Политическая ситуация может заставить форварда «Динамо» вновь сменить клуб

Белорусский форвард готовится покинуть Украину

Илья Шкурин / фото - ФК Динамо

Летом нападающий Илья Шкурин перешел из московского ЦСКА в киевское «Динамо», чтобы избежать депортации в Беларусь.

Как сообщает Meczyki.pl, накаляющийся российско-украинский конфликт может вновь заставить форварда сменить страну проживания.

Польский «Ракув» готов принять 22-летнего нападающего, взяв его в аренду до конца сезона с правом выкупа за 1 миллион евро.

За киевскую команду белорус также играет на правах аренды. Соглашение с «Динамо» истекает грядущим летом.

В текущей кампании Шкурин провел 11 матчей, в которых отдал 5 ассистов.

Напомним, «Динамо» не смогло обыграть на сборе обидчика «Зари» в Лиге конференций.