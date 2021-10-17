Полиция арестовала двоих фанатов за гомофобные кричалки на матче «Ман Сити» – «Бернли»

И еще одного за нападение на полицейского

Фанаты Манчестер Сити / фото - Getty Images

Полиция Манчестера опубликовала официальное заявление, в котором сообщила об аресте троих фанатов после матча 8-го туре АПЛ «Манчестер Сити» – «Бернли» (2:0).

Как сообщает источник, двух молодых людей арестовали за то, что они выкрикивали с трибун гомофобные кричалки, а одного фаната задержали за нападение на полицейских, которые дежурили на матче.

Представитель манчестерской полиции Джейми Коллинс заявил, что в дальнейшем правоохранительные органы будут отслеживать подобные нарушения и продолжат арестовывать за гомофобные или расистские высказывания с трибун.

«Большинство фанатов, посетивших эту игру, вели себя идеально. Мы благодарны им. Мы сотрудничаем с «Манчестер Сити», чтобы поощрять хорошее поведение на матчах и выявлять тех, кто совершает правонарушения. Я хочу четко сказать: мы не будем мириться с оскорблениями и угрозами на трибунах. Полицейские будут работать с теми, кто использует гомофобные или расистские кричалки. На сегодняшнем матче это было осуществлено. Наша цель – безопасность и комфорт болельщиков, сотрудников и игроков. Мы хотим, чтобы болельщики могли насладиться матчами. Не хочется, чтобы впечатление испортила маленькая группа людей».

Напомним, «Манчестер Сити» лишился полузащитника на три месяца.