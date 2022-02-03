МЮ удалил все товары с Гринвудом в клубном интернет-магазине
Полиция отпустила Гринвуда под залог, но он не будет играть за МЮ
Вероятно, до конца следствия
17:50
Мэйсон Гринвуд / Фото: Twitter
Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отпущен полицией домой под залог. Об этом сообщает The Telegraph.
Однако, как сообщает источник, МЮ не будет задействовать игрока в тренировках и матчах. Вероятно, он не будет выступать за команду до конца следствия.
Напомним, Гринвуд подозревается в изнасиловании и избиении своей девушки.
МЮ временно отстранил игрока от работы с командой и удалил все товары в клубном интернет-магазине, которые связаны с 20-летним Мэйсоном.
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