Полиция отпустила Гринвуда под залог, но он не будет играть за МЮ

Вероятно, до конца следствия

Мэйсон Гринвуд / Фото: Twitter

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отпущен полицией домой под залог. Об этом сообщает The Telegraph.

Однако, как сообщает источник, МЮ не будет задействовать игрока в тренировках и матчах. Вероятно, он не будет выступать за команду до конца следствия.

Напомним, Гринвуд подозревается в изнасиловании и избиении своей девушки.

МЮ временно отстранил игрока от работы с командой и удалил все товары в клубном интернет-магазине, которые связаны с 20-летним Мэйсоном.