Насилие от Гринвуда – далеко не первый случай. 7 известных футболистов, которые погубили свою карьеру

Мэйсон Гринвуд / Фото: ВВС

В последние дни футбольный мир всколыхнул скандал, который произошел в АПЛ. Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд обвиняется в насилии, принуждении к сексу и избиении своей девушки Харриэт Робинсон, который вчера выложилав сеть фото и видео побоев на лице и теле, подписав их следующим образом: «Вот что Мэйсон Гринвуд делает со мной». Кроме того, прикрепила аудио, где слышно, как Гринвуд принуждает ее к сексу.

Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man pic.twitter.com/eqq3xXRGeR