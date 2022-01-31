Насилие от Гринвуда – далеко не первый случай. 7 известных футболистов, которые погубили свою карьеру

Алкоголь, наркотики и проблемы с законом часто рушат судьбы талантливых игроков

Мэйсон Гринвуд / Фото: ВВС

В последние дни футбольный мир всколыхнул скандал, который произошел в АПЛ. Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд обвиняется в насилии, принуждении к сексу и избиении своей девушки Харриэт Робинсон, который вчера выложилав сеть фото и видео побоев на лице и теле, подписав их следующим образом: «Вот что Мэйсон Гринвуд делает со мной». Кроме того, прикрепила аудио, где слышно, как Гринвуд принуждает ее к сексу.

Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man pic.twitter.com/eqq3xXRGeR — Nathalie (@NatiAFC) January 30, 2022

Реакция последовала мгновенно: в Британии уже началось следствие, МЮ временно отстранил Гринвуда от тренировок и матчей, а вечером игрока и вовсе арестовала полиция Манчестера. Прямо сейчас карьера 20-летнего форварда находится под угрозой.

Скандал вокруг Гринвуда – далеко не единственный случай в мировом футболе, когда известные игроки губили свою карьеру, завернув не туда. Давайте вспомним их.

Бенджамен Менди, 27 лет – изнасилование

Действующий защитник «Манчестер Сити» сейчас отстранен от тренировок и матчей с командой, а его дело до сих пор расследуется и окончательного решения по судьбе футболиста пока нет. В июле 2021-го года Менди предъявили обвинения в 7-ми случаях изнасилования. В августе «Манчестер Сити» отстранил конкурента Александра Зинченко (Менди выступает на позиции левого защитника, где и украинец) от матчей и тренировок. В том же месяце Менди взяли под стражу, а в начале января 2022-го года отпустили домой под залог. Но окончательного вердикта суда по преступлению Менди еще нет. Игроку грозит тюремное заключение.

Александр Кокорин, 30 лет – хулиганство

В октябре 2018-го года форвард «Зенита» Александр Кокорин вместе со своим другом-футболистом Павлом Мамевым в состоянии алкогольного опьянения устроили несколько драк в одном из заведений Москвы, в следствии чего побои получили сразу несколько человек. История приобрела массовую огласку и позже игроков арестовали. В мае 2019-го года суд вынес приговор – 1,5 года колонии общего режима Кокорину и Мамаеву. Благодаря многим обжалованиям игрокам удалось выйти на свободу в сентябре 2019-го года. Тем не менее, этот момент стал поворотным в карьере Кокорина, который считался перспективным нападающим. Он продолжил карьеру после пребывания в СИЗО, перешел в «Спартак», а год назад даже перебрался в Европу – в «Фиорентину». Но за «фиалок» игрок до сих пор не забил ни одного мяча, а сейчас итальянский клуб хочет расстаться с Кокориным.

Адриано, 39 лет – алкоголь

В 1999-м году на радары топовых европейских клубов попал перспективный бразильский форвард Адриано, которому на то время было всего 17 лет, а сравнивали его с самим Роналдо. В августе 2021-го года Адриано был куплен миланским «Интером» у «Фламенго», после чего провел 3 блистательных года в итальянском клубе. По словам самого Адриано, уже после завершения карьеры, его подкосила смерть отца в 2004-м году, после чего он начал вести беспорядочную жизнь: много пить, посещать ночные клубы и набрал очень большой вес.

«После смерти отца я впал в депрессию, с которой можно было совладать только посредством выпивки. Я чувствовал себя счастливым, только когда выпивал, поэтому пил не переставая. Я пил всё, что мне попадалось под руку: вино, виски, пиво. Я приезжал на тренировки пьяным. Я не спал, чтобы не опоздать на тренировку, но приезжал на базу в непотребном состоянии. Меня отправляли спать в одно из помещений базы, а журналистам рассказывали о том, что у Адриано мышечная травма».

После 2004-го года форвард так и не вышел на прежний уровень.

Адам Джонсон, 34 года – изнасилование

В 2016-м году полузащитник «Сандерленда» Адам Джонсон был приговорен к 6-ти годам лишения свободны за секс с несовершеннолетней – 15-летней фанаткой футболиста. Джонсон подавал большие надежды в английском футболе: в 2010-м году его купил резко побогатевший «Манчестер Сити», но карьера в команде «горожан» у Адама не задалась, и он перешел в Сандерленд», где был настоящей звездой клуба.

Но не сложилось, скандал с изнасилованием получил огласку, судебные разбирательства, и карьера игрока была уничтожена. Интересно, что из 6-ти лет заключения Джонсон отсидел лишь 3 и за хорошее поведение был выпущен на свободу в 2019-м. Но вернуться в футбол ему так и не удалось. Интересно, что сейчас Джонсон встречается с девушкой, которая бросила его во время судебных разбирательств. Нет, не та, которую он изнасиловал. Изнасиловал одну, а встречался в то время с другой.

Сисиньо, 41 год – алкоголь

В 2006-м году Сисиньо перебрался в мадридский «Реал». Тогда ему было 26 лет, достаточно поздно, если сравнивать тенденцию переезда бразильских футболистов, которые покидали родину и перебирались в Европу. Тем не менее, Сисиньо получил шанс всей своей жизни, засветившись в Бразилии. Но в «Реале» у игрока не пошло, как и затем в «Роме», в которую фланговый защитник был продан через год – в 2007-м за 15 миллионов евро. Но и там Сисиньо с классными задатками флангового игрока не прижился. Бразилец принадлежал «Роме» до 2011-го года, но скитался по арендам. Завершил карьеру Сисиньо в 2018-м году на родине. Все время он подавал надежды и претендовал на звание топ-игрока, но так и не раскрылся. Затем Сисиньо рассказал, в чем было дело.

«Я был алкоголиком и не мог ограничиться только пивом. Я пил до тех пор, пока не валился с ног. В Мадриде я пустился во все тяжкие. Как-то после 18 кайпириньяс и 14 бутылок пива я увидел Христа… Алкоголь не лечит от депрессии, а только усугубляет. Еще я очень не люблю татуировки, у меня их много, но все их я делал под воздействием алкоголя. Я не переносил боль, и мне нужно было выпить, чтобы сделать татуировку. Я думал, что татуировки меня успокоят, но это не так».

Адриан Муту, 43 года – наркотики

Адриан Муту считался самым перспективным румынским игроком начала 2000-х, так называемым румынским Шевченко. И вполне мог таким стать, если бы не звездная болезнь, быстрые и большие деньги, а также слава, с которой игрок не сумел совладать. В 2003-м году Муту перебрался в «Челси» за большие деньги – 19 миллионов евро, он был одним из первых приобретений Абрамовича после прихода в лондонский клуб. Но карьера Муту пошла под откос уже в Англии – он связался с порноактрисой и начал увлекаться наркотиками, провалив допинг-тест, после чего был дисквалифицирован и отстранен от тренировок.

Второй и третий шанс появился у Муту в Италии (сначала «Ювентус», а затем «Фиорентина»), но и их он успешно потерял. В «старой синьоре» в крови Муту снова обнаружили наркотики, и снова он получил дисквалификацию). А скитания по маленьким клубам Италии после «Фиорентины» окончательно смазали карьеру Муту – большущего таланта, который угробил свой потенциал.

Артем Милевский, 37 лет – алкоголь

Милевский особо не имел проблем с криминалом, но хорошо вписывается в когорту игроков, которые разрушили собственную карьеру. В середине 2000-х Милевский считался одним из самых перспективных украинских футболистов, но изначально избрал неправильный путь. Ночные клубы, алкоголь, куча доказательств разгульной жизни Артема гуляли в сети. И даже при таких обстоятельствах Милевский был одним из лидеров «Динамо» во второй половине 2000-х. Представьте, каким он бы был, если бы выбросил глупые мысли и желания из своей головы, а сконцентрировался бы на своем футбольном развитии.

После конфликта с Олегом Блохиным в 2013-м году Милевский покинул «Динамо» и сразу же разбил новый Ferrari в Турции, попав в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Все, что было после киевского клуба, можно считать падением карьеры Артема.

В 2021-м году Милевский объявил о завершении карьеры символическим жестом – письмом себе 15-летнему. Похоже, Артем признал все свои ошибки: