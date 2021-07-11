Полуголые девушки на автобусе и пьяные фанаты. Как Лондон готовится к финалу Евро-2020

Настоящее безумие

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Английские фанаты готовятся к финалу Евро-2020 весь день / Фото - Reuters

До стартового свистка в финальном матче Евро-2020 остаются считанные часы. В 22:00 по киевскому времени игре Англия – Италия будет дан старт на лондонском стадионе «Уэмбли», где соберется аншлаг – 90 тысяч зрителей.

Подавляющее большинство болельщиков будут болеть за сборную Англии, поскольку до сих пор есть трудности с приездом в Соединенное Королевство из континентальной Европы из-за ряда ограничений (привет Brexit).

За несколько часов до начала игры улицы Лондона наводнили болельщики, которые направились со всех концов города к «Уэмбли». Они арендовали для своего шествия автобусы, а также закупились файерами, чтобы раскрасить небо в цвета английского флага.

Шествие сопровождалось обильным распитием алкогольных напитков, а также песнями, самыми популярными из которых являются «It’s coming home» и «Sweet Caroline».

Из-за запуска пиротехнических ракет пришлось даже временно закрыть железнодорожный вокзал Кингс-Кросс Сент-Панкрас. Некоторые части города, как площадь Манчестера, которая серьезно пострадала от гуляний после победы над Данией, закрыта по решению муниципальных властей. Так будет и после окончания поединка.

Евро-2020. Италия – Англия. Видео трансляция

Евро-2020. Италия – Англия. Онлайн трансляция

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