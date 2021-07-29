Полузащитник «Альянса»: «Президент начал немного отдаляться от команды, но решение о снятии – это шок»

Константин Ярошенко / Фото: fc-alliance.com.ua

Полузащитник «Альянса» Константин Ярошенко поделился мнением о решение президента клуба Сергея Демченко о снятии команды с Первой лиги:



Мы понимали, что игра «Металлистом» будет очень сложной. Так оно и вышло. Могли и выиграть, и сыграть вничью с харьковчанами. Считали, что заявления президента о снятии после матча были продиктованы эмоциями и через пару дней все уляжется и мы продолжим выступления.

Никаких предпосылок для снятия команды не было. Единственное, раньше президент чаще приезжал на тренировки, следил за тренировочным процессом. Но в последнее время он все чаще был в телефонном режиме.

Возможно, это могло несколько насторожить, но мы не придавали этому значения, ведь человек занятой.

Относительно обещанных выплат и статуса свободных агентов, то никаких проблем с этим не будет, в клубе ни разу не подводили с обещанным. Команда у нас подобралась очень хорошая и я согласен с главным тренером, заявившем, что для того, чтобы создать такую команду снова, потребуется не один год.