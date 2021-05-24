Шапаренко получил карточку игрока матча в FIFA 21
Полузащитник «Динамо» – лучший игрок матча Украина – Бахрейн по оценкам InStat
Марлос стал вторым по статистическим показателям
21:59
Николай Шапаренко / фото - Zbirna
В Харькове состоялся контрольный матч сборной Украины против команды Бахрейна. По оценкам статистического портала Instat Index самым полезным игроком встречи стал полузащитник киевского «Динамо» – Николай Шапаренко.
Рейтинг эффективности украинца составил 319 баллов. Точность передач украинца была на высоком уровне – 88%, он выиграл больше половины единоборств (8 из 15), совершил 4 удачные обводки, 2 отбора, 5 перехватов и 6 подборов, а также нанес 4 удара по воротам за 90 минут игрового времени.
В тройку лучших также вошли Марлос и Виталий Миколенко.
Последний ранее прокомментировал ничейную игру в Харькове.
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