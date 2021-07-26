Полузащитник «Днепра-1»: «Благодаря Йовичевичу команда стала крепче психологически»

Александр Назаренко / Фото: ФК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко поделился мнением о тренере команды Игоре Йовичевиче.

Тренировки изменились. В частности, появилось множество упражнений, направленных на ускорение работы с мячом. Одно-два касания, без возни. Быстрый футбол – одно из основных требований Йовичевича.

Он поддерживает нас – и после неудачных игр, и после отдельных индивидуальных ошибок. Никаких недомолвок – всегда проясняет все нюансы, глаза в глаза. Бывает, прямо во время тренировки подойдет, обнимет, отведет в сторону. Что-то спросит, уточнит, подскажет. Как можно не ценить такое отношение?

Мы очень хорошо поработали и наконец-то вникли в суть требований тренерского штаба. Благодаря Йовичевичу мы проводили больше времени вместе, и в психологическом плане команда стала значительно крепче.

Ну а настрой после зимних каникул был просто сумасшедший – очень хотелось показать все то, что не удалось осенью»