Полузащитник «Днепра-1»: «Благодаря Йовичевичу команда стала крепче психологически»
Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко поделился мнением о тренере команды Игоре Йовичевиче.
«В первый же день Йовичевич заявил, что хочет видеть свою команду смелой, диктующей условия соперникам. Хочет побеждать благодаря содержательной игре, а не выставленному у ворот автобусу. Естественно, мы были только за.
Тренировки изменились. В частности, появилось множество упражнений, направленных на ускорение работы с мячом. Одно-два касания, без возни. Быстрый футбол – одно из основных требований Йовичевича.
Он поддерживает нас – и после неудачных игр, и после отдельных индивидуальных ошибок. Никаких недомолвок – всегда проясняет все нюансы, глаза в глаза. Бывает, прямо во время тренировки подойдет, обнимет, отведет в сторону. Что-то спросит, уточнит, подскажет. Как можно не ценить такое отношение?
Мы очень хорошо поработали и наконец-то вникли в суть требований тренерского штаба. Благодаря Йовичевичу мы проводили больше времени вместе, и в психологическом плане команда стала значительно крепче.
Ну а настрой после зимних каникул был просто сумасшедший – очень хотелось показать все то, что не удалось осенью»
Сегодня «Днепр-1» проведет первый официальный матч сезона – против «Ворсклы».
Комментарии 0