«Десна» в большинстве справилась с «Днепром» и вышла на первое место в УПЛ
Полузащитник «Днепра-1»: «Если давать красную за мат и эмоции, у каждой команды будут удаляться по 5 человек»
Пихаленок считает, что нельзя делать игру более тусклой
Фото: scdnipro1.com.ua
Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок высказался об удалении в матче четвертого тура УПЛ против «Десны» (1:2). Слова полузащитнки приводит пресс-служба клуба.
В первом тайме у нас ничего не получалось, плохо играли. Во втором тайме вышли, начали вроде хорошо, создавали моменты. Одно удаление, второе.
Да, я может быть в чем-то виноват, но если за каждый мат и эмоции давать красные карточки, то из каждой команды будет удаляться по 4-5 человек за игру. Футбол – это эмоции.
«Десна» с 12-ю очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ.
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