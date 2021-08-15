Полузащитник «Днепра-1»: «Если давать красную за мат и эмоции, у каждой команды будут удаляться по 5 человек»

Фото: scdnipro1.com.ua

Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок высказался об удалении в матче четвертого тура УПЛ против «Десны» (1:2). Слова полузащитнки приводит пресс-служба клуба.



Да, я может быть в чем-то виноват, но если за каждый мат и эмоции давать красные карточки, то из каждой команды будет удаляться по 4-5 человек за игру. Футбол – это эмоции.