Кривцов назвал условие, при котором перейдет в «Дженоа» к Шевченко
Полузащитник «Дженоа»: «Шевченко готовит нас к разным идеям игры»
Стураро оценил поражение от «Ромы»
22 ноября 13:49
Фото: CalcioMercato
Полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро оценил Pianetagenoa1893 поражение от «Ромы» и работу нового тренера команды Андрея Шевченко.
«Знали, что сыграем против команды с сильными индивидуальностями. Мы провели хороший матч, нас наказали только за нашу невнимательность. Мы продолжаем свой уровень выступлений, желания и самоотдачи. Это хорошая отправная точка для нового, долгого пути, начатого с тренером.
Когда происходит смена тренера, значит, было сделано много ошибок. Шевченко готовит нас к разным идеям игры, которые мы все должны понимать и брать на себя обязательства. Только время, самоотдача и тренировки дадут нам компактную команду и игру».
«Джеона» проиграла «Роме» (0:2).
«Грифоны» остались в зоне вылета.
Комментарии 0