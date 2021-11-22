Полузащитник «Дженоа»: «Шевченко готовит нас к разным идеям игры»

Фото: CalcioMercato

Полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро оценил Pianetagenoa1893 поражение от «Ромы» и работу нового тренера команды Андрея Шевченко.

Когда происходит смена тренера, значит, было сделано много ошибок. Шевченко готовит нас к разным идеям игры, которые мы все должны понимать и брать на себя обязательства. Только время, самоотдача и тренировки дадут нам компактную команду и игру».