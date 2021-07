Полузащитник сборной Англии – Шевченко: «Спасибо за добрые слова, легенда»

Фото: Twitter

Хавбек сборной Англии Джек Грилиш в своем Twitter высказался об общении с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко после очного матча (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.

Thank you for the nice words legend! what a player he was and what a man! pic.twitter.com/hot8rTnnGa