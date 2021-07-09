Помимо «Бенфики», на Яремчука претендует еще и клуб Примеры

«Гент» намерен выручить за форварда не менее 25 миллионов евро

Роман Яремчук / Фото: Twitter

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может оказаться в чемпионате Испании в следующем сезоне, сообщает портал Elgoldigital.

По информации источника, «Бетис» интересуется украинским нападающим и уже связывался с «Гентом» по поводу потенциального трансфера.

В прошлом сезоне в чемпионате Бельгии Яремчук забил 20 мячей и сделал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Яремчука намерена приобрести «Бенфика», «Гент» хочет выручить за украинца не менее 25-ти миллионов евро.