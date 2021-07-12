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Поплатились. Английские фанаты снова освистали гимн страны соперника, но их команда все равно проиграла

Итальянцы на поле наказали англичан за это неподобство
Футбол Евро-2020
11:23
Поплатились. Английские фанаты снова освистали гимн страны соперника, но их команда все равно проиграла
сборная Италии / фото - GettyImages

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся финальный матч Евро-2020, где сошлись сборные Италии и Англии, где победу одержали итальянцы. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Скуадра Адзурра» наказала английских болельщиков за то, что они освистывали национальный гимн Италии перед стартом поединка, разбив соперника в серии послематчевых пенальти.

Это уже не в первый раз британские фанаты выказывают такое неуважение к сопернику. В полуфинальном матче против сборной Дании, который тоже проходил на домашнем для англичан стадионе, фанаты также освистали гимн своего соперника.

Помимо этого, кто-то с британских трибун светил в глаза голкиперу соперника Касперу Шмейхелю, когда Харри Кейн исполнял пенальти в ворота датчан. За это Федерация футбола Англии была оштрафована UEFA.

Но, не все фанаты сборной Англии не уважают своего оппонента. Часть трибун аплодировала гимну итальянцев, чтобы заглушить свист и гул своих соотечественников.

Напомним, во время матч на поле выбежал болельщик, но не попал в прямой эфир. На трибунах все это засняли 


Павел Харченко
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