То, чего не показали в финале Евро. Болельщик выбежал на поле и целую минуту убегал от охраны

Трансляторы не показывали нарушителя в эфире

фото - Goal

Во время финала Евро-2020, где Италия обыграла англичан, на поле выбежал болельщик и больше минуты убегал от стюартов, сообщает Goal.

Фанат выбежал на футбольное поле, и будто матадор, махал перед собой снятой красной футболкой, успеешно уклоняясь от трех стюартов на протяжении минуты.

Так как мяч находился на другой половине поля, камеры прямой трансляции не зафиксировали это вторжение в прямом эфире, и не показывали выбежавшего фаната. Режиссер трансляции показывал лица игроков, которые получили незапланированную передышку.

Напомним, Италия второй раз в своей истории взяла трофей Евро. Обзор финального матча вы можете увидеть здесь, на сайте XSPORT.