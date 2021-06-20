Сборная Украины – лучшая команда Евро-2020 по ударам в створ ворот
Попов пропустил еще одну тренировку накануне матча против Австрии
Участие защитника в заключительном поединке в группе C – маловероятно
14:15
Денис Попов / Фото - УАФ
Сборная Украины продолжает подготовку к матчу заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Из-за травмы команде не сможет помочь хавбек Александр Зубков.
Ожидалось, что в утренней тренировке 20 июня примет участие защитник Денис Попов. Однако «динамовец» занятие пропустил.
В этот же день тренерский штаб Андрея Шевченко проведет теорию. А вот, вечерняя тренировка накануне встречи не запланирована.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 21 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
Комментарии 0