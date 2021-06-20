Попов пропустил еще одну тренировку накануне матча против Австрии

Участие защитника в заключительном поединке в группе C – маловероятно

Денис Попов / Фото - УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Из-за травмы команде не сможет помочь хавбек Александр Зубков.

Ожидалось, что в утренней тренировке 20 июня примет участие защитник Денис Попов. Однако «динамовец» занятие пропустил.

В этот же день тренерский штаб Андрея Шевченко проведет теорию. А вот, вечерняя тренировка накануне встречи не запланирована.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 21 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.